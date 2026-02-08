Еврокомиссия одобрила сделку между «SOCAR Turkey Enerji» и TISS

Европейская комиссия в соответствии с «Регламентом Европейского союза о слияниях» одобрила получение совместного контроля над компанией «SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği» A.Ş. («SOCAR Terminal») со стороны «SOCAR Turkey Enerji» A.Ş. (STEAS) и «Terminal Investment Switzerland Sàrl» («TISS»).

Информацию об этом распространила Европейская комиссия.

TISS является дочерней компанией швейцарской компании «MSC Mediterranean Shipping Company Holding» SA и американской компании «BlackRock, Inc.».

Данная сделка в основном охватывает оказание услуг контейнерных терминалов в районе Алиага города Измир (Турция).

Комиссия, учитывая ограниченное влияние сделки на Европейскую экономическую зону, пришла к выводу, что заявленная сделка не вызовет каких-либо опасений с точки зрения конкуренции.

