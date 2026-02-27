Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

27 февраля под председательством главы Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Совета.

Как сообщили в Кабинете министров, на повестке дня были обсуждены проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и основные цели, подготовленные в соответствии с поручениями, вытекающими из распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 30 мая 2025 года, проект "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", а также вопросы экономического роста в 2025 году, его основные факторы и текущее состояние в сферах деятельности, состояние и направления политики в области макроэкономической и финансовой стабильности по итогам 2025 года, а также другие текущие вопросы.

По обсуждаемым вопросам выступили заместители премьер-министра Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов. Члены Экономического совета высказали свои мнения и предложения по представленным вопросам.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения по проекту "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" и другим вопросам.