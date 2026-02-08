Полиция изъяла у жителя Масаллы 9 кг марихуаны

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели очередные оперативные мероприятия против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, у 31-летнего Фарида Мирзаева обнаружено и изъято 9 килограммов марихуаны.

По его словам, наркотик был приобретён у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Ф.Мирзаева избрана мера пресечения в виде ареста.