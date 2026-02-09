 Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов ведущих еврейских организаций США - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов ведущих еврейских организаций США - ФОТО

First News Media13:40 - Сегодня
9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы Президент Ильхам Алиев и представители Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США с удовлетворением вспомнили состоявшиеся ранее встречи.

Поблагодарив главу нашего государства за прием, Бетси Бернс Корн выразила удовлетворение визитом в нашу страну с большой делегацией для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с учетом стратегического значения Азербайджана, а также его хороших отношений с США и Израилем.

Бетси Бернс Корн поздравила с достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Она особо подчеркнула лидерские качества, продемонстрированные Президентом Азербайджана в этом вопросе, и усилия Президента США.

Выразив благодарность за поздравления, глава нашего государства коснулся роли Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов. Отметив, что Азербайджан и Армения уже привыкают жить в условиях мира, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обеспечение мира и стабильности в регионе внесет значительный вклад в его развитие, отметил важность TRIPP и других проектов связности с точки зрения расширения регионального сотрудничества.

Отметив, что с приходом к власти Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются, глава нашего государства сказал, что его несколько встреч с Президентом США за последние 6 месяцев являются первым примером в истории двусторонних отношений.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане исторически господствует атмосфера толерантности, был затронут вопрос государственной заботы о евреях, как и представителях других народов.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием азербайджано-американских отношений, отмечено успешное сотрудничество между нашей страной и Конференцией президентов крупнейших американских еврейских организаций, подчеркнута их роль в расширении азербайджано-американских и азербайджано-израильских двусторонних отношений.

