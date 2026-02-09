 Музыкальный праздник в Габале: завершился II Международный фестиваль «Зимняя сказка» - ФОТО | 1news.az | Новости
Музыкальный праздник в Габале: завершился II Международный фестиваль «Зимняя сказка» - ФОТО

First News Media13:50 - Сегодня
В Габале завершился II Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка», организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Gilan.

Фестиваль «Зимняя сказка», являясь продолжением Габалинского международного музыкального фестиваля, традиционно проводимого с 2009 года в летний сезон, во второй раз собрал воедино ценителей искусства. В холодные зимние дни этот великолепный праздник искусства вновь сумел привлечь внимание музыкального мира к Габале.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках стартовавшего 5 февраля фестиваля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале меломанам была представлена разнообразная программа. Вечера вокальной, камерной инструментальной музыки, сольные выступления, концерт пианиста с расстройством аутистического спектра, камерный музыкальный вечер «Баку – Неаполь: музыкальный мост», отражающий дружбу между Азербайджаном и Италией, пришлись по душе публике.

Вечером 8 февраля в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоялась церемония торжественного закрытия и гала-концерт II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка». В мероприятии приняли участие Лейла Алиева, представители организаторов фестиваля, известные музыканты, любители музыки и гости города.

На вечере фламенко-джаза под названием «Азербайджан–Испания: две страны, одна музыка» прозвучали азербайджанские народные песни, импровизации в стилях фламенко-джаз и мугам, на сцену вышли приглашенные исполнители и танцовщики из Испании.

Перед началом концерта была представлена краткая информация о творчестве испанских и азербайджанских музыкантов. Говорилось о том, что всемирно известный фламенко-пианист и композитор Андрес Барриос получил классическое музыкальное образование. Творчество Барриоса, музыканта с глубокими знаниями в области джаза, отличается эклектичным и инновационным стилем. Его музыка представляет собой смелое и современное воплощение фламенко XXI века, в котором мастерски сочетаются различные мировые музыкальные стили.

Другой участник концерта – азербайджанский музыкант тарист Ибрагим Бабаев, как отмечалось, основываясь на традициях мугама, добавляет к ним элементы электронной и современной музыки. Ему всегда удается выделяться своими уникальными экспериментами. А пианист Ниджат Асланов создает музыку, основанную на синтезе мугама, этноджаза и современного джаза.

На концерте прозвучали композиции Андреса Барриоса Ecdysis, Meraki, Noche Andaluza, Isbilya, La Colombiana, а также испанские народные песни. Танцевальные номера в стиле фламенко в исполнении испанских танцовщиков Кристины Касорла и Хавьера Морено, а также импровизации в стилях мугама и фламенко, исполненные таристом Ибрагимом Бабаевым вместе с пианистом Андресом Барриосом, а также народная песня Yaylıq подарили зрителям незабываемые эмоции.

На гала-концерте также прозвучали сольные номера и импровизации в стиле фламенко в исполнении известного азербайджанского пианиста и джазового композитора Ниджата Асланова и участников его джаз-трио – Фуада Джафара (бас-гитара) и Гасана Билалова (ударные).

На этом II Международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка», проведенный в Габале Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Gilan, завершил свою работу.

