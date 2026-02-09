«Похоже, у него новая собака». Реакция на появление Льюиса Хэмилтона с Ким Кардашьян на Супербоуле - ФОТО - ВИДЕО

Ким Кардашьян и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона заподозрили в романтических отношениях после их совместного появления на Супербоуле.

По данным западных СМИ, знаменитости активно общались во время матча, а специалист по чтению по губам утверждает, что их разговор касался возможной встречи К.Кардашьян с матерью гонщика, что только усилило разговоры о вероятном романе.

Слухи о возможном романе циркулируют уже несколько недель. Ранее сообщалось, что К.Кардашьян прилетела в Великобританию на частном самолёте, чтобы провести уикенд вместе с Л.Хэмилтоном - вечер включал ужин и спа-процедуры. При этом раньше их связывали лишь дружеские отношения, о чем они не раз говорили в своих интервью.

Западные таблоиды также отмечают, что появление на Супербоуле фактически стало первым «выходом в свет» для пары, при этом официальных подтверждений от К.Кардашьян или Л.Хэмилтона о возможном романе пока не поступало.

При этом часть поклонников Л.Хэмилтона призывает не делать поспешных выводов, подчеркивая, что совместное появление необязательно означает роман - многие пользователи открыто сомневаются в совместимости звезд, отмечая, что «не видят их парой» и считают возможные отношения, скорее, неожиданными, чем органичными.

«Похоже, у него появилась новая собака, Разве Ferrari недостаточно для драматизма? Льюис, что ты делаешь? Только поезд не проехал мимо нее!» - сотни подобного рода комментариев появились в сетях.

Кроме того, в комментариях нередко звучит версия о возможном пиар-ходе: некоторые считают, что появление вместе на столь обсуждаемом событии, как Супербоул, могло быть рассчитано на привлечение внимания и усиление медийного эффекта.