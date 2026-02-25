 Представлены персонажные постеры мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» - ФОТО | 1news.az | Новости
Представлены персонажные постеры мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» - ФОТО

12:00 - Сегодня
Опубликованы персонажные постеры анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», действие которого разворачивается во вселенной проекта «Очень странные дела».

Создатели сериала представили героев нового проекта, среди которых - новая жительница городка Хоукинс по имени Никки. По сюжету она недавно переехала в город и вместе с уже знакомой компанией подростков окажется втянута в загадочные события.

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» состоится 23 апреля на платформе Netflix.

Представлены персонажные постеры мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» - ФОТО

