Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Ряд азербайджанских знаменитостей ранее выразил недовольство форматом эфиров, засильем скандалов и снижением требований к музыкальному контенту в серии программ – к критике подобных программ присоединился и ведущий ITV Салех Багиров.

«Телевидение - это мощная пропагандистская машина. К сожалению, сегодня руль этой машины в руках непрофессионалов, случайных людей, которые не понимают святости эфира, его влияния, плюют на наши ценности ради прибыли и подрывают искусство ведения программ. То, что в эфире безнаказанно появляются грубые, непристойные и невоспитанные люди в статусе певцов, что двери телевидения открыты для таких элементов, не понимающих себя и своего дела — результат происходящего. Поэтому ситуация сегодня именно такая», - отмечает в социальной сети Facebook Салех Багиров.

«Руководители телевизионных каналов, соответствующие органы - вы действительно не видите того, что происходит, или просто делаете вид, что не видите?!» - задается вопросом телеведущий, отмечая, что «такое безразличие ведёт нас к пропасти».

«Какова цель в том, чтобы продвигать столь аморальное и безнравственное поведение? Почему, обладая всеми возможностями, вы не останавливаете эту невоспитанность? Почему не вводятся запреты?» - продолжает С.Багиров.

«Самое печальное заключается в том, что немногие нормальные телевизионные каналы, профессиональные работники ТВ, которые с огромным трудом создают хорошие передачи, в общем потоке обозначаются под ярлыком «всё одно и то же…» - отмечает телеведущий, сообщая, что сегодня, 23 февраля, данной теме будет посвящен выпуск программы «Sabaha saxlamayaq», который выйдет на ITV в 21:00.

«Пусть никто не говорит, что эпоха телевидения закончилась и ТВ проиграло социальным сетям. Если бы это было так, сегодняшние обсуждения на ТВ не получили бы такого широкого отклика. Следовательно, общество всё ещё жаждет нормального телевидения», - подытоживает Салех Багиров.

