Пашинян: мир с Азербайджаном становится необратимым

Армения очень близка к тому, чтобы считать мир с Азербайджаном необратимым.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместного заявления с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Ереване.

Пашинян заявил, что визит Венса в Армению имеет историческое и символическое значение и проходит в контексте беспрецедентных реалий установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Он отражает глубину прочного и стратегического партнерства, сложившегося между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки», - сказал он.