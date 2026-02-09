В Баку произошла драка с участием главы холдинга: вмешалась полиция - ФОТО - ВИДЕО
На территории Наримановского района столицы произошла драка между главой «Okuklu Holding» Йылмазом Окуклу и группой лиц.
Согласно информации, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Во время инцидента Йылмаз Окуклу вел прямую трансляцию в социальной сети, в которой заявил, что на него напали несколько человек. Утверждается, что инцидент произошел на почве бизнеса.
В пресс-службе МВД в ответ на запрос сообщили, что по данному факту проводится разбирательство:
«Утром 8 февраля в полицию поступила информация об инциденте в Наримановском районе столицы между представителями строительной компании и несколькими проживающими там жителями. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли инцидент. В настоящее время разбирательство продолжается».
Источник: Marja.az