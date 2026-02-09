 Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки | 1news.az | Новости
Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

First News Media12:32 - Сегодня
Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

Предстоящий визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан примечателен не только тем, куда он направляется, но и самим фактом поездки.

По данным Associated Press, Вэнс, как ожидается, прибудет в Баку и Ереван 9 февраля. Цель визита - подтвердить поддержку США мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заключённого при посредничестве Белого дома в прошлом году.

Комментируя значимость визита, американский эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл указывает прежде всего на более широкий региональный контекст.

«И Азербайджан, и Армения становятся всё более важными для США не только потому, что обе страны дистанцировались от Москвы и поддерживают TRIPP, - отмечает он, - но и потому, что напряжённость вокруг Ирана, безусловно, будет распространяться на Южный Кавказ».

С этой точки зрения визит Вэнса носит не столько церемониальный, сколько стабилизирующий характер. По словам Гобла, вице-президент прибывает в Баку и Ереван, «чтобы заверить обе стороны в поддержке США и поощрить выбранное ими направление», в момент, когда нестабильность к югу от региона может быстро повлиять на расчёты в сфере безопасности к северу от него.

Такой подход объясняет и сроки визита. Хотя промежуточные выборы в США играют важную роль во внутриполитической повестке, Гобл считает, что они не являются главным фактором.

«Я думаю, что проблемы вокруг Ирана объясняют время визита куда больше, чем промежуточные выборы», - говорит он, добавляя, что Вэнс, безусловно, осознаёт и возможный внутриполитический эффект.

Отдельный вопрос - готовность Вашингтона реагировать в случае, если мирное соглашение начнёт давать сбои. В постконфликтной среде взаимные обвинения в нарушениях - явление нередкое, и Южный Кавказ не является исключением.

«Вашингтон прекрасно понимает, что каждая из сторон, скорее всего, будет обвинять другую в нарушении соглашения, достигнутого при посредничестве Трампа в августе 2025 года», - подчёркивает Гобл. По его словам, задача США заключается не в вынесении оценок, а в том, чтобы не допустить перерастания подобных обвинений в открытую эскалацию.

Речь идёт, отмечает эксперт, о сдерживании и управлении ситуацией - «о заверении обеих сторон в американской поддержке соглашения и всех тех, кто добросовестно его соблюдает».

В этом контексте визит Вэнса выглядит не протокольным жестом, а элементом стратегии Вашингтона по удержанию стабильности и влияния на Южном Кавказе в период растущей региональной неопределённости.

Источник: News.am

