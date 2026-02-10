Кавказский регион важен для Ирана – Багаи

Кавказский регион важен для Ирана, и мир там – это мир для Ирана.

Как сообщает Mehr, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции, комментируя последние международные развития.

Багаи подчеркнул важность визита министра обороны Ирана в Баку и консультаций по вопросам безопасности. «Этот визит был важен и демонстрирует решимость Ирана на всех уровнях укреплять доверие и сотрудничество с соседними странами. Кавказский регион важен для Ирана, и мир там – это мир для нас», – отметил Багай.

По его словам, в ходе визита министра обороны обсуждалось двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и сфере безопасности. «Мы считаем, что этот визит улучшит и укрепит доверие между двумя странами в сфере безопасности», – отметил он.