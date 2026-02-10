В Баку обсуждено стратегическое партнерство Азербайджана и США.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись 10 февраля в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с делегацией, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси, в состав которой вошли руководители и представители 31 компании.

Во время встречи обсуждались шаги по установлению стратегического партнерства между Азербайджаном и США, текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в таких областях, как энергетика, торговля, транспорт и логистика, включая маршрут TRIPP, а также экономические инвестиции в ряде ключевых секторов и возможности развития сотрудничества с частным сектором США.

Был отмечен высокий уровень двусторонних контактов и обсуждений по отдельным направлениям, проведенных после Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства, подчеркнута роль будущей Хартии в дополнительном стимулировании отношений между странами.

Кроме того, стороны обсудили важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, значение развития возобновляемых источников энергии, диверсификацию торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, существующую в Азербайджане благоприятную деловую и инвестиционную среду, возможности установления новых связей и другие взаимные интересы.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".