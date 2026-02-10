Президент: Одним из важнейших результатов усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP

Мы не только сняли все ограничения на перевозку грузов транзитом через территорию Азербайджана в Армению, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Одним из важнейших результатов и одним из ключевых проявлений усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP – проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», – подчеркнул глава государства.