Ильхам Алиев: Маршрут Трампа укрепит мир в регионе

Маршрут Трампа не только соединит две части Азербайджана, но и превратится в крупный транспортный коридор с высокой степенью надежности и безопасности. Он свяжет Азию с Европой через территорию Азербайджана и Армении при участии и других соседних стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Глава государства подчеркнул, что в целом это будет способствовать укреплению мира в регионе.