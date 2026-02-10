Посольство: Хартия стратегического партнерства США–Азербайджан позволит еще больше укрепить отношения

Сегодня вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили реализацию исторического Саммита мира, состоявшегося 8 августа в Белом доме, и вновь подтвердили общие обязательства во имя мира, безопасности и процветания в регионе.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

«В рамках встречи лидеры подписали Хартию стратегического партнерства США–Азербайджан. Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — отметили в посольстве.