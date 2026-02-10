 Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

First News Media15:08 - Сегодня
Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Сотрудники полиции задержали и передали следствию ещё одного подозреваемого в совершении преступления — Дж. Агазаде.

Расследование продолжается.

09:06

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку умышленно подожжен ресторан Şeyx Lounge.

Инцидент произошел вчера, 9 февраля, около 23:00.

Отмечается, что причиной происшествия послужила ссора между двумя людьми, переросшая в драку, после чего один из них облил объект бензином и поджег его. Затем он запер входную дверь снаружи, лишив посетителей возможности покинуть помещение. По имеющейся информации, поджог совершил некий мужчина по имени Джавид.

Посетителям удалось спастись, выйдя через расположенную на кухне заднюю дверь.

В результате инцидента один человек получил ожоги ног и был госпитализирован. На данный момент сведений о других пострадавших не поступало.

Заведению общепита, находящемуся под управлением Назира Гадирли и Джахангира Гадирова, нанесен ущерб на сумму 120 000 манатов. Помимо этого, материальный ущерб посетителям оценивается более чем в 20 тысяч манатов.

По сообщению МЧС, в Гарадагском районе столицы в одноэтажных объектах различного назначения (кафе, магазин по продаже автозапчастей и автомастерские), построенных под одной крышей с общей площадью 600 м², сгорели горючие конструкции кафе на площади 250 м².

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов подтвердил факт умышленного поджога. По его словам, два человека, подозреваемых в совершении преступления, установлены и задержаны.

Расследование продолжается.

Источник: Bakupost.az

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,
