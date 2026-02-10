Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики
Азербайджанская Республика и Соединённые Штаты Америки намерены углублять сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики.
Oб этом говорится в Хартии о стратегическом партнёрстве, подписанной между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки.
В документе говорится, что Азербайджанская Республика и Соединённые Штаты Америки также выражают намерение сотрудничать в вопросах содействия транзиту критически важных полезных ископаемых на мировые рынки через Средний коридор.
