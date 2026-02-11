Песков заявил о намерении Москвы развивать отношения с Баку и Ереваном

Москва намерена и дальше развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнс Вэнса в регион.

"Конечно, мы намерены дальше развивать с нашими партнерами эти наши отношения так, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них", - сказал Песков журналистам.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.

Источник: РИА Новости