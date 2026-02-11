Аэропорт «Звартноц»: Turkish Airlines запускает рейсы в Ереван

Авиакомпания Turkish Airlines намерена осуществлять до 14 рейсов из Стамбула в Ереван и обратно с июня 2026 г., сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц".

Отмечается, что перевозчик начнет ежедневные рейсы с 11 марта, с 14 мая планируется до 10 полетов в неделю, а с 15 июня их число планируется довести до 14.

Напомним, что о планируемых авиаперевозках сообщал еще в декабре 2025 г. спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, называя это "еще одним шагом вперед".

Источник: Sputnik Армения