Песков не видит ничего хорошего в ограничении Telegram

Кремлю известно о контактах с представителями Telegram по вопросам работы мессенджера, но когда нет соответствующей реакции, то Роскомнадзор принимает ограничительные меры в соответствии с законом, объяснил ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть закон, который нужно выполнять, и Роскомнадзор как раз и несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакция не следует, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же в соответствии с нашим законодательством, - сказал он. - Здесь можно выразить только сожаление, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять».

Отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что ограничение работы Telegram затруднит координацию усилий российских военных в зоне боевых действий в Украине, Песков заметил, что вопрос нужно адресовать в Министерство обороны, но заметил: «Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно, но в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты».

Последние несколько дней пользователи в России жалуются на сбои в работе Telegram, в частности, на медленную загрузку фото и видео.

Роскомнадзор 10 февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений для Telegram, поскольку компания по-прежнему не выполняет требования российского законодательства. Ограничивать работу мессенджера Роскомнадзор начал в августе.

Источник: Интерфакс