Европарламент должен оказать общественную поддержку возвращению западных азербайджанцев в родные края - ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление группы депутатов Европейского парламента, призывающее Азербайджан освободить «всех армянских заключенных», мы расцениваем как игнорирование и поощрение оккупации Арменией территорий Азербайджана, совершенной ею этнической чистки и военных преступлений.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Сообщается, что без обеспечения справедливости достижение мира невозможно. Лица армянского происхождения, приговоренные в эти дни к наказанию в виде лишения свободы, начиная с конца прошлого века являлись носителями и исполнителями идеологии «миацум», которая обрекла целый регион на бесконечные трагедии, а также привела к депортации нас, западных азербайджанцев, с наших исконных земель предков.

«Члены Европейского парламента, вместо вмешательства во внутренние дела суверенной страны и выдвижения против нее клеветнических обвинений, должны оказать общественную поддержку возвращению западных азербайджанцев, пострадавших от кровавых деяний вышеупомянутых лиц, к родным очагам в Армении», - отмечается в заявлении.