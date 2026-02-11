 США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран | 1news.az | Новости
В мире

США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран

First News Media12:20 - Сегодня
США рассматривают возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы заставить Тегеран заключить соглашение.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Представители администрации [президента США Дональда] Трампа обсуждали возможность захвата дополнительных танкеров, используемых для перевозки иранской нефти, но воздержались от этого шага, опасаясь почти неизбежных ответных мер со стороны Тегерана и их влияния на мировые нефтяные рынки», — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.

США захватили несколько судов, перевозивших иранскую нефть, в рамках продолжающейся уже два месяца блокады танкеров, находящихся под санкциями и обслуживающих Венесуэлу. Эти танкеры, составляющие так называемый теневой флот, помогают перевозить нелегальную нефть из многочисленных стран, находящихся под санкциями, в Китай и другим покупателям.

Издание отмечает, что решение США заблокировать подсанкционным судам погрузку нефти в Иране подорвет основной источник дохода Тегерана, что расширит агрессивную стратегию Вашингтона в Карибском бассейне.

По данным WSJ, этот вариант может столкнуться со многими препятствиями. Иран в ответ может конфисковать танкеры с нефтью, принадлежащей союзникам США в регионе, или заминировать Ормузский пролив — узкий выход из Персидского залива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти. Все это увеличит цены на нефть, что может вызвать политический скандал в Белом доме.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новой армадой.

Источник: Газета.ру

