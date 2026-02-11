США рассматривают возможность захвата танкеров для давления на Иран
США рассматривают возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы заставить Тегеран заключить соглашение.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Представители администрации [президента США Дональда] Трампа обсуждали возможность захвата дополнительных танкеров, используемых для перевозки иранской нефти, но воздержались от этого шага, опасаясь почти неизбежных ответных мер со стороны Тегерана и их влияния на мировые нефтяные рынки», — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
США захватили несколько судов, перевозивших иранскую нефть, в рамках продолжающейся уже два месяца блокады танкеров, находящихся под санкциями и обслуживающих Венесуэлу. Эти танкеры, составляющие так называемый теневой флот, помогают перевозить нелегальную нефть из многочисленных стран, находящихся под санкциями, в Китай и другим покупателям.
Издание отмечает, что решение США заблокировать подсанкционным судам погрузку нефти в Иране подорвет основной источник дохода Тегерана, что расширит агрессивную стратегию Вашингтона в Карибском бассейне.
По данным WSJ, этот вариант может столкнуться со многими препятствиями. Иран в ответ может конфисковать танкеры с нефтью, принадлежащей союзникам США в регионе, или заминировать Ормузский пролив — узкий выход из Персидского залива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти. Все это увеличит цены на нефть, что может вызвать политический скандал в Белом доме.
Ранее Трамп пригрозил Ирану новой армадой.
Источник: Газета.ру