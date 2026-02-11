«По 12 часов тренировок в день»: тюрьмы для похудения в Китае - ВИДЕО

В Китае набирают популярность так называемые «лагеря для похудения», интенсивные программы, обещающие быстрое снижение веса за счёт строгой диеты и многочасовых физических нагрузок.

Несмотря на критику со стороны специалистов из-за возможных рисков для здоровья, подобные центры продолжают привлекать желающих сбросить лишний вес.

Повышенное внимание к теме вызвали видеоролики австралийской блогерши, известной в Instagram под ником eggeats, которая задокументировала своё пребывание в одном из таких лагерей. По её словам, участники проводят до 12 часов в день на тренировках под постоянным контролем персонала и не могут свободно покидать территорию

28-летняя женщина рассказала, что решила уехать из Австралии, оставив высокооплачиваемую работу, из-за ощущения жизненного тупика. За первые две недели программы ей удалось похудеть на четыре килограмма.

Распорядок дня в лагере строго регламентирован: подъём около 7:30, утреннее взвешивание, интенсивные занятия аэробикой, затем приём пищи с ограниченным рационом. В течение дня участники переходят к силовым и высокоинтенсивным тренировкам, после чего следуют ужин, повторное взвешивание и отбой.

Стоимость месячного пребывания составляет около 1000 долларов и включает проживание в многоместном общежитии, питание и тренировки. При этом покинуть программу досрочно разрешается только по уважительной причине. По словам блогерши, территория лагеря ограждена, а сотрудники проверяют вещи участников, чтобы исключить пронос высококалорийной еды.

Эксперты предупреждают, что резкое и стремительное снижение веса может сопровождаться серьёзными последствиями для здоровья. Тем не менее спрос на подобные программы в Китае остаётся высоким.

Источник: hindustantimes

Джамиля Суджадинова