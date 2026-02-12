Россия отказалась от участия в первом заседании Совета мира

Представители России не будут участвовать в первом заседании Совета мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Россия не будет представлена на заседании Совета мира", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что "работа по формированию позиции [Москвы по отношению к Совету мира] продолжается".

Первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля в Вашингтоне.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Источник: ТАСС