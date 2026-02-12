Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 13 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +2…+5 °C, днем +10…+15 °C. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 70–80 %, днем - 50–60 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью +1 °C мороз до +4 °C тепла, днем +13…+18 °C; в горах ночью –3…–8 °C, днем +5…+10 °C.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможно образование гололеда на дорогах.