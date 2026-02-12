Организованы тренинги для азербайджанских НПО с целью подготовки к WUF13 - ФОТО

С целью подготовки к предстоящему в Баку 13-му Всемирному форуму городов (WUF13) 12 февраля по инициативе Азербайджанской операционной компании для азербайджанских неправительственных организаций проведен тренинг на тему «Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главной целью тренинга стали ознакомление представителей гражданского общества с принципами устойчивого градостроительства, инклюзивного развития, климатической устойчивости и возможностями общественного участия в процессах урбанизации, а также повышение осведомленности о приоритетных направлениях, предусмотренных в рамках WUF13.

Выступая на тренинге, заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева подчеркнула, что проведение форума в Баку является важным событием для нашей страны. Она отметила, что WUF13 – это глобальная платформа, требующая активного участия не только правительственных структур, но и НПО и представителей общественности.

WUF13 предоставляет гражданскому обществу возможность провести обмен опытом в области градостроительства, наладить новые партнерства и представить азербайджанские проекты миру, а также вносит вклад в разработку более инклюзивной и устойчивой политики.

Директор бакинского офиса Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анна Соаве назвала отрадным интерес, проявленный азербайджанскими НПО к WUF13: «Будучи открытой и инклюзивной платформой, форум объединяет правительства, местные общины, НПО, академические круги и частный сектор, и никаких юридически обязательных решений на нем не принимается. Подготовительная работа ведется интенсивно, и следует особо подчеркнуть поддержку на высоком уровне со стороны правительства Азербайджана. Проведение WUF13 в Баку – это не только международное событие, но и значительная возможность представить мировому сообществу инновации Азербайджана в области городского планирования и восстановительные работы на освобожденных территориях».

Председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева подчеркнула, что в рамках грантового конкурса и совместной инициативы Агентства с bp Azerbaijan для WUF13 определено особое направление. По ее словам, агентство планирует ряд ключевых мероприятий в рамках WUF13. В рамках Городской недели планируется проведение Генеральной Ассамблеи с участием НПО Глобального Юга. Также впервые планируется организация Форума НПО, который может стать началом новой традиции для будущих форумов. Кроме того, предусмотрено широкое представительство в павильоне «Платформа НПО» и проведение параллельных мероприятий с международными партнерами. Цель – обеспечить активное и эффективное участие азербайджанских и региональных НПО в WUF13.

В рамках тренинга были проведены интерактивные дискуссии с участниками, представлены доклады о международном опыте в области городского планирования, адаптации к изменению климата, формирования инклюзивной городской среды и подходах на основе сообществ. Также была предоставлена информация о генеральном плане по реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Следует отметить, что инициированный ООН Всемирный форум городов (WUF) считается одной из наиболее влиятельных глобальных платформ в области урбанизации. В рамках сессии WUF13 представители правительств, международных организаций, эксперты и институты гражданского общества из разных стран соберутся вместе для обсуждения актуальных вопросов, связанных с устойчивым развитием городов.