 Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки круглого ковра ручной работы, изготовленного для Шушинской мечети - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки круглого ковра ручной работы, изготовленного для Шушинской мечети - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
Завершен процесс создания круглого ковра ручной работы диаметром 22,17 метра, не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества. Он стал результатом совместного труда творческого коллектива и мастеров-ткачей ОАО «Азерхалча» при организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects.

Об этом сообщили в ОАО «Азерхалча».

Было отмечено, что для Шушинской мечети были изготовлены два отдельных круглых ковра: ковер, предназначенный для первого этажа мечети, соткан в Исмаиллинской мастерской, а ковер для второго этажа - в Шабранской мастерской ОАО «Азерхалча».

В процессе срезки круглого ковра, созданного для Шушинской мечети, принимала участие Лейла Алиева. Ранее Лейла Алиева посещала Исмаиллинскую мастерскую, где детально ознакомилась с ковром, пообщалась с ткачами и завязала узел на ковре исторического значения. На этапе срезки ковра последние узлы были завязаны именно Лейлой Алиевой.

Напомним, что основной процесс создания этого уникального произведения карабахской группы, сочетающего в себе элементы ковра «Хатаи», был осуществлен в Исмаиллинской мастерской. В ходе изготовления ковра около 150 ткачих завязали порядка 60 миллионов узлов. Создание грандиозного произведения началось 16 декабря 2024 года.

Для полного изготовления ковра был специально заказан новый особый ткацкий станок. Этот двухъярусный станок был изготовлен по заказу ОАО «Азерхалча» группой специалистов, приглашенных из-за рубежа.

