Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

First News Media20:06 - Сегодня
11–12 февраля в Стамбуле (Турция) состоялось первое заседание стратегического планирования по подготовке к COP31 с участием делегаций Турции, Азербайджана, Бразилии, Австралии и Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на заседании азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

Кроме того, на открытии заседания в онлайн-формате принял участие и выступил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки турецкой стороны к организации COP31, механизм сотрудничества между Турцией как председателем COP31 и Австралией, отвечающей за переговорный процесс COP31, а также состоялось предварительное обсуждение соответствующей стратегии по обеспечению успешного проведения COP31.

В то же время в рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по планам деятельности в текущем году Тройки "Миссия Белем 1,5" (Азербайджан, Бразилия и Турция), созданной на основании решения, принятого на COP30.

