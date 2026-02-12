 Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО

First News Media20:25 - Сегодня
Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО

Скончался младший брат шехида Отечественной войны Али Мехдизаде Ахмед Мехдизаде.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом сообщил журналист Кямиль Гамзаоглу.

21-летний А.Мехдизаде скончался сегодня в Лянкяране из-за продолжительной болезни.

Отметим, что Али Мехдизаде родившийся в 2001 году. Он пал шехидом 1 ноября 2020 года в боях на Шушинском направлении.

После смерти Мехтизаде был награждён медалями: «За Родину», «Храбрый воин», «За освобождение Шуши», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Кельбаджара» и «За храбрость».

На фото Ахмед Мехдизаде с матерью

Поделиться:
545

Актуально

Спорт

Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Экономика

Президента SOCAR встретился с председателем Конференции президентов крупнейших ...

Общество

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по ...

Общество

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Общество

Пожар в Локбатане: пожарные оперативно спасли троих жильцов и предотвратили распространение огня - ВИДЕО

Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

Последние новости

Cостоялась встреча посла Азербайджана с замминистра иностранных дел РФ

Сегодня, 22:31

США могут инвестировать в Армению более $13 млрд - СМИ

Сегодня, 22:10

Имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Европе

Сегодня, 21:50

Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Сегодня, 21:30

Пожар в Локбатане: пожарные оперативно спасли троих жильцов и предотвратили распространение огня - ВИДЕО

Сегодня, 21:10

Матч «Нефтчи» – «Карабах» отложен

Сегодня, 20:50

Сына Жириновского не пустили на мероприятие, посвященное его отцу

Сегодня, 20:46

В Шанхае обрушился перекресток из-за строительства метро - ВИДЕО

Сегодня, 20:45

Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО

Сегодня, 20:25

Президента SOCAR встретился с председателем Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США - ФОТО

Сегодня, 20:20

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Сегодня, 20:06

Эрдоган принял президента Сербии

Сегодня, 19:59

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:53

Заместитель госсекретаря США о Баку: Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют

Сегодня, 19:45

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 19:20

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Сегодня, 19:00

В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался - ФОТО

Сегодня, 18:45

Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки круглого ковра ручной работы, изготовленного для Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 18:30

ВСУ подтвердили удар по заводу «Лукойла» в российском городе

Сегодня, 18:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36