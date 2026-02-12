Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО
Скончался младший брат шехида Отечественной войны Али Мехдизаде Ахмед Мехдизаде.
Как сообщает Qafqazinfo, об этом сообщил журналист Кямиль Гамзаоглу.
21-летний А.Мехдизаде скончался сегодня в Лянкяране из-за продолжительной болезни.
Отметим, что Али Мехдизаде родившийся в 2001 году. Он пал шехидом 1 ноября 2020 года в боях на Шушинском направлении.
После смерти Мехтизаде был награждён медалями: «За Родину», «Храбрый воин», «За освобождение Шуши», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Кельбаджара» и «За храбрость».
На фото Ахмед Мехдизаде с матерью
545