Скончался младший брат шехида Отечественной войны — ФОТО

Скончался младший брат шехида Отечественной войны Али Мехдизаде Ахмед Мехдизаде.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом сообщил журналист Кямиль Гамзаоглу.

21-летний А.Мехдизаде скончался сегодня в Лянкяране из-за продолжительной болезни.

Отметим, что Али Мехдизаде родившийся в 2001 году. Он пал шехидом 1 ноября 2020 года в боях на Шушинском направлении.

После смерти Мехтизаде был награждён медалями: «За Родину», «Храбрый воин», «За освобождение Шуши», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Кельбаджара» и «За храбрость».

На фото Ахмед Мехдизаде с матерью