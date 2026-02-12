Пожар в Локбатане: пожарные оперативно спасли троих жильцов и предотвратили распространение огня - ВИДЕО
На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с информацией на место незамедлительно были направлены силы Государственной Противопожарной Службы МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание, возникшее в электрических счетчиках в лестничной клетке на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, было быстро ликвидировано, не успев распространиться, в том числе на квартиры.
В результате пожара сгорели 10 электрических счетчиков и предохранительные автоматы.
Пожарными были спасены 3 человека, находившиеся в опасной ситуации в квартирах, пострадавших от дыма, из них 2 - несовершеннолетние. В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы.
Квартиры и жилой дом были защищены от дальнейшего распространения огня.