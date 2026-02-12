В конституции Казахстана хотят оставить один срок для президента на семь лет

Президент Казахстана будет избираться на один семилетний срок без права на переизбрание.

Об этом говорится в проекте конституции, опубликованном в газете "Казахстанская правда".

"Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза", - говорится в тексте основного закона.

Республиканский референдум по проекту новой конституции Казахстана пройдет 15 марта. На него вынесли один вопрос: "Принимаете ли вы новую конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".