В Джалилабаде дерево упало на торговую точку с человеком внутри - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Джалилабад один человек оказался в беспомощном состоянии в результате падения дерева.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившим вызовом на место происшествия были немедленно направлены пожарные-спасатели Джалилабадской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

С помощью специальных средств спасатели распилили и убрали дерево, которое под тяжестью выпавшего снега рухнуло на овощную лавку, и спасли Ахмедову Анаханым Санхан гызы, 1966 года рождения.