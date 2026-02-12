Хакан Фидан: Удары США по Ирану не приведут к смене власти в нем

Удары США по Ирану вряд ли приведут к смене действующей власти в исламской республике, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Я не думаю, что это произойдет, - заявил Фидан. - Разумеется, госструктуры и некоторые другие цели будут поражены или уничтожены. Но политическая структура останется функционирующей».

Глава МИД Турции добавил, что администрация Трампа и Иран «должны избежать ошибок прошлого», когда региональные государства чувствовали себя исключенными из переговоров, приведших к подписанию ядерной сделки 2015 года.

«Важно, чтобы Иран сопровождал любое соглашение с США шагами по укреплению доверия с региональными партнерами… этот баланс необходим, - заявил Фидан. – Существует значительный дефицит доверия со стороны стран региона, и устранение этого аспекта крайне важно».