Житель Турции отменил поездку за границу из-за сходства с Эпштейном

Житель Турции Рыфат Оздемир рассказал, что испытывает проблемы из-за внешнего сходства со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

По его словам, в последнее время люди на улице стали неприветливо смотреть на него, а жизнь превратилась в настоящий «кошмар». Кроме того, такое сходство заставило его отказаться от поездки за границу.

«Я собирался поехать за границу, но теперь все планы отменились из-за этой ситуации с Эпштейном», — сказал Оздемир.

Он отметил, что в своей родной стране он «может объясниться, если люди принимают меня за этого мерзавца», однако за границей ему «могут встретиться люди, которых очень сильно задела эта история, которые захотят напасть».

«Как я смогу им объяснить, что я — не он?» — задался он вопросом.

Источник: РИА Новости