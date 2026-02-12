 Trendyolmilla первой представила джинсовую коллекцию из регенеративного хлопка - ФОТО | 1news.az | Новости
Trendyolmilla первой представила джинсовую коллекцию из регенеративного хлопка - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Trendyolmilla первой представила джинсовую коллекцию из регенеративного хлопка - ФОТО

Один из ведущих модных брендов Турции - Trendyolmilla - стал первой компанией в модном сегменте электронной коммерции Турции, представившей джинсовую коллекцию из экологически устойчивого (регенеративного) хлопка.

Новая коллекция изготовлена из регенеративного хлопка, выращенного с применением устойчивых сельскохозяйственных методов, направленных на восстановление почвы и повышение биоразнообразия.

При выращивании регенеративного хлопка использование химических удобрений сведено к минимуму, хлопок выращивается с меньшим потреблением воды, а в производственном процессе сокращены энергозатраты. Одновременно был внесен вклад в увеличение биоразнообразия, а за счет растительного покрова усилено удержание углерода в почве. В совокупности всех этих положительных эффектов общий уровень углеродных выбросов был снижен.

Каждый сезон с 2022 года Trendyolmilla пополняет коллекцию Trendyol Care новыми продуктами из устойчивого сырья. Инициатива в области устойчивого развития, начавшаяся с использования переработанных волокон, экологически устойчивых тканей и природосберегающих материалов, переходит на новый этап благодаря применению регенеративного хлопка.

Проект джинсовой коллекции из регенеративного хлопка был реализован в рамках сотрудничества с производителем джинсовых тканей Bossa, обладающим 70-летним опытом.

«Новые модели из регенеративного хлопка в коллекции Trendyol Care не только подчеркивают эстетическую привлекательность, но и отражают наше ответственное отношение к природе. В новой коллекции представлены женские джинсовые модели (деним). Этот особый хлопок выращивается с использованием устойчивых сельскохозяйственных методов, при которых применение химических веществ сведено к минимуму, благодаря чему в гардеробе сочетаются стиль и устойчивость», - отметила генеральный директор Trendyolmilla Санем Туна.

Санем Туна также подчеркнула, что компания демонстрирует стабильный рост в сегменте устойчивой моды и за последние три года значительно увеличила количество изделий, произведенных из устойчивого сырья: «В 2022 году потребителям было предложено 74 тысячи единиц таких товаров, в 2023 году - 160 тысяч, а в 2024 году - 520 тысяч. Этот рост продолжается не только в Турции, но и на международных рынках. Так, коллекция Trendyol Care представлена в 25 странах - от Центральной и Восточной Европы до Германии, Азербайджана и стран Персидского залива, а также доступна посредством более 20 глобальных платформ по всему миру. В дальнейшем, компания планирует продолжить развитие трансформирующего потенциала моды за счет использования сырья, способного оказывать восстановительное воздействие на природу.»

Директор по развитию бизнеса Bossa Бесим Озек отметил, что регенеративное сельское хозяйство это не просто способ производства сырья, а модель, направленная на восстановление почвы, экосистемы и биологического разнообразия, а также на сохранение экологического баланса планеты: «Мы рады быть частью этого важного проекта. Многолетний опыт и накопленные знания позволяют нам еще раз подтвердить нашу приверженность устойчивому производству. Сотрудничество с Trendyolmilla стало для нашей отрасли значимым этапом. Мы надеемся, что эта трансформация вдохновит и других производителей».

Новая коллекция Trendyolmilla привлекает внимание как дизайном, соответствующим ритму современной городской жизни, так и вкладом в защиту окружающей среды за счет использования восстановительного хлопка. Этот особый хлопок способствует улучшению состояния почвы, поддерживает биоразнообразие, усиливает позиции фермеров и имеет сертификат Regenagri.

Джинсовую коллекцию из регенеративного хлопка можно приобрести на платформе Trendyol.

На правах рекламы

