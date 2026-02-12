У младенца, от которого отказалась мать в Гяндже, обнаружена инфекция - ОБНОВЛЕНО
В Гяндже сообщили о состоянии 40-дневного младенца, от которого отказалась мать.
Об этом 1news.az сообщили в Гянджинской городской объединенной больнице.
У ребенка диагностирована неуточненная острая инфекция верхних дыхательных путей. В настоящее время лечение младенца продолжается в соответствующем отделении больницы, его состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что мать принесла 40-дневного ребенка в Гянджинскую объединенную детскую больницу №2 и, заявив об отказе от него, попросила передать младенца в детский дом.
11:58
В Гяндже женщина оставила ребенка в больнице и отказалась от него.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Гянджинскую объединенную детскую больницу №2 пришла женщина и заявила об отказе от своей дочери. Она попросила сотрудников медицинского учреждения передать девочку в детский дом, после чего покинула территорию.
В настоящее время ребенок помещен в больницу, состояние девочки оценивается как нормальное.
О случившемся проинформирована полиция.