HRANA: Число погибших во время протестов в Иране превысило семь тысяч

Правозащитная организация HRANA обновила данные о последствиях протестов в Иране.

По состоянию на 11 февраля число подтвержденных смертей с начала протестов и их подавления достигло 7 002 человек: 6 722 протестующих, 214 сотрудников служб безопасности и 66 гражданских, не участвовавших в акциях.

Кроме того, количество пострадавших возросло до 25 022 человек. По данным HRANA, в настоящий момент задержаны 52 941 человек, включая студентов, преподавателей университетов, профсоюзных активистов и политических деятелей.