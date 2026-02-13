14 февраля в Азербайджане температура воздуха достигнет 20 градусов тепла.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, который будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем – 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, есть вероятность выпадения снега. Местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных регионах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0–5° тепла, днем – 13-18° тепла. В горах ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем – 8-13° тепла.