В Баку вынесен приговор обвиняемым в финансировании терроризма в Сирии
Завершился судебный процесс над Абдулсамадом Атаевым и Эльнуром Рафиевым, обвиняемыми в финансировании терроризма в Сирии.
Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева зачитан приговор.
По решению суда, Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев приговорены к 10 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.
Отметим, что Абдулсамад Атаев и Эльнур Рафиев были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, им было предъявлено окончательное обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) УК АР.
