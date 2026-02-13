Продлен срок ареста задержанного СГБ бывшего главы ИВ Гаха Мусы Шекилиева

В суд поступило представление о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Сегодня на процессе в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление, поданное на основании ходатайства следственного органа.

Срок содержания Мусы Шекилиева под стражей был продлен еще на 5 месяцев.

Напомним, что СГБ в июне провела операцию в ИВ Гахского района, в результате которой был задержан глава района Муса Шекилиев. Он обвиняется в присвоении госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. 21 июня прошлого года Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 14 октября срок ареста был продлен еще на 4 месяца.

Муса Шабан оглу Шекилиев был освобожден от должности главы ИВ Гахского района 21 июня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Источник: АПА