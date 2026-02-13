Дипломат: США готовы поддержать реформы в сфере обороны в Армении
США готовы развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере, а также оказать поддержку стране в процессе реформ в данной сфере.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен на встрече с министром обороны республики Суреном Папикяном.
Стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. Особо отмечена важность взаимодействия в области образования, в подготовке кадров, проведении учений, обмене опытом и профессиональных консультациях.
Папикян подчеркнул важность такого сотрудничества в этот период, когда Армения находится на активной стадии оборонных реформ.
Источник: Новости-Армения
