Дипломат: США готовы поддержать реформы в сфере обороны в Армении

США готовы развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере, а также оказать поддержку стране в процессе реформ в данной сфере.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен на встрече с министром обороны республики Суреном Папикяном.

Стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. Особо отмечена важность взаимодействия в области образования, в подготовке кадров, проведении учений, обмене опытом и профессиональных консультациях.

Папикян подчеркнул важность такого сотрудничества в этот период, когда Армения находится на активной стадии оборонных реформ.

Источник: Новости-Армения