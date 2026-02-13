Агентство: Посылки из Китая в Азербайджан могут задержаться - ПРИЧИНА
В отправке посылок из Китая в Азербайджан возможны временные приостановки и задержки.
Информацию об этом распространило Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Отмечается, что в связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике с 15 по 23 февраля объявлены официальные нерабочие дни.
«В указанный период в работе большинства складов, действующих на территории Китая, будут применяться ограничения. В связи с этим при отправке посылок в нашу страну возможны временные приостановки и задержки.
Ожидается, что после завершения праздничных дней процессы отправки будут поэтапно восстановлены. Пользователям рекомендуется учитывать данные обстоятельства при планировании своих заказов», - отмечается в информации агентства.