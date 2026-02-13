Великолепная панорама Великого возвращения - ВИДЕО

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специальных представительств Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях подготовил видео-флешмоб.

Как сообщили в комитете, проект, в рамках которого были проведены съемки с дрона, визуально демонстрирует проводимые в освобожденных от оккупации районах, городах и поселках строительно-восстановительные работы, современные инфраструктурные проекты и масштаб возрождающейся жизни.

Представляем данное видео: