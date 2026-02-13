В Баку бывший заключенный задержан с 4 кг марихуаны - ВИДЕО
Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции провели операцию против незаконного оборота наркотиков.
В ходе мероприятия был задержан ранее судимый 27-летний Али Алиев, подозреваемый в деятельности наркокурьера.
Как сообщили в МВД, у задержанного обнаружено 4 килограмма 20 граммов марихуаны и метамфетамина с добавлением психотропных веществ.
При допросе задержанный заявил, что получил наркотики через знакомого из Ирана, с которым познакомился в социальных сетях, и планировал доставлять их по разным адресам в столице за денежное вознаграждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении А. Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Отметим, что с начала этого года в Сабунчинском районе было изъято из незаконного оборота 42 килограмма различных наркотических веществ.