В одном из районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня на территории поселка Маштага Сабунчинского района Баку будут проведены капитальный ремонт и реконструкция линий электропередачи напряжением 10 кВ №580 N-1 и N-2.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

В связи с проводимыми работами с 10:00 до 14:30 в жилом массиве «Пиршаги баглары» и на территории, известной как «Лагич баглары», ожидаются временные ограничения в подаче электроэнергии.

В компании отметили, что после завершения ремонта и реконструкции указанные территории будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.