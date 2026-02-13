Ильхам Алиев: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию

Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Мюнхене.

По словам главы государства, Баку и Ереван уже достигли мира сразу после соглашения в Вашингтоне, а формальная сторона вопроса зависит от Армении.

"Чем быстрее будет изменена конституция и из неё будут вычеркнуты территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписано мирное соглашение", добавил он.