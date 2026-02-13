 Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева

First News Media09:30 - Сегодня
Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева

Увольнение близкого и давнего политического соратника и друга президента Кыргызстана Садыра Жапарова - зампреда кабинета министров и руководителя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева предотвратило раскол общества на два лагеря.

Об этом заявил в Бишкеке президент республики в интервью госинформагентству "Кабар".

"Если бы я не предпринял таких решительных шагов, то в ближайшее время народ раскололся бы на две части", - сказал он.

По его словам, конфликт начал назревать в парламенте, где группа депутатов начала раздел коллег на два лагеря - пропрезидентский и сторонников Ташиева. Впоследствии этот раскол продолжился среди других политических и общественных деятелей, стали звучать требования о проведении досрочных президентских выборов.

"Если бы я не уволил Камчыбека Ташиева, благодаря действиям лиц, работавших в этом направлении и добивавшихся раскола в госструктурах и обществе, все это могло привести к конфликту. Поэтому мне пришлось уволить своего друга", - пояснил Жапаров.

Он также заверил, что перед принятием такого решения позвонил Ташиеву и объяснил ситуацию. А самого бывшего главу ГКНБ "сбивали с пути" люди из его окружения.

Глава Кыргызстана 10 февраля уволил Ташиева, троих его заместителей по ГКНБ. Вывел из состава этого ведомства Пограничную службу и создал Службу государственной охраны, которая займется обеспечением безопасности первых лиц страны. Ташиев на момент отставки находился на лечении в Германии и в ночь на 13 февраля он вернулся в Бишкек.

Источник: ТАСС

Поделиться:
310

Актуально

Политика

В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО

Экономика

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции ...

Политика

ММ принял поправки в Трудовой кодекс

Общество

ИВ Сумгайыта внесла ясность в вопрос вырубки деревьев в парке Насими - ВИДЕО - ...

В мире

В Пакистане произошло землетрясение

Трамп представит многомиллиардный план по Газе

Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева

Госсекретарь США заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

WhatsApp полностью заблокировали в России

США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России - ОБНОВЛЕНО

Зеленский: «У меня просто нет времени на кофе, на чай»

Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ММ принял поправки в Трудовой кодекс

Сегодня, 12:35

Выяснилось, кто может уладить конфликт Бруклина Бекхэма с родителями - ФОТО

Сегодня, 12:28

В Азербайджане предлагается создать модель единого городского муниципалитета

Сегодня, 12:22

ИВ Сумгайыта внесла ясность в вопрос вырубки деревьев в парке Насими - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:18

Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов

Сегодня, 12:03

В Пакистане произошло землетрясение

Сегодня, 11:50

Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня, 11:45

Стало известно, что будет дальше с «ЧБД?» на фоне депортации Нурлана Сабурова из РФ

Сегодня, 11:40

В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО

Сегодня, 11:10

В Баку скоропостижно скончался школьник

Сегодня, 10:55

Эльдар Гасымов вошел в состав жюри международного конкурса - ФОТО

Сегодня, 10:50

Стали известны подробности гибели предпринимателя Рашада Алиева

Сегодня, 10:35

Трагическую гибель модели Русланы Коршуновой связали со скандальным делом Эпштейна - ФОТО

Сегодня, 10:27

Дорожная полиция обратилась к водителям - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

В Баку пресечена деятельность пожароопасного производства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

Трамп представит многомиллиардный план по Газе

Сегодня, 09:55

Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева

Сегодня, 09:30

Госсекретарь США заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене

Сегодня, 09:12

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Сегодня, 09:05

В одном из районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня, 09:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36