Жапаров объяснил причину увольнения главы ГКНБ Ташиева

Увольнение близкого и давнего политического соратника и друга президента Кыргызстана Садыра Жапарова - зампреда кабинета министров и руководителя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева предотвратило раскол общества на два лагеря.

Об этом заявил в Бишкеке президент республики в интервью госинформагентству "Кабар".

"Если бы я не предпринял таких решительных шагов, то в ближайшее время народ раскололся бы на две части", - сказал он.

По его словам, конфликт начал назревать в парламенте, где группа депутатов начала раздел коллег на два лагеря - пропрезидентский и сторонников Ташиева. Впоследствии этот раскол продолжился среди других политических и общественных деятелей, стали звучать требования о проведении досрочных президентских выборов.

"Если бы я не уволил Камчыбека Ташиева, благодаря действиям лиц, работавших в этом направлении и добивавшихся раскола в госструктурах и обществе, все это могло привести к конфликту. Поэтому мне пришлось уволить своего друга", - пояснил Жапаров.

Он также заверил, что перед принятием такого решения позвонил Ташиеву и объяснил ситуацию. А самого бывшего главу ГКНБ "сбивали с пути" люди из его окружения.

Глава Кыргызстана 10 февраля уволил Ташиева, троих его заместителей по ГКНБ. Вывел из состава этого ведомства Пограничную службу и создал Службу государственной охраны, которая займется обеспечением безопасности первых лиц страны. Ташиев на момент отставки находился на лечении в Германии и в ночь на 13 февраля он вернулся в Бишкек.

Источник: ТАСС