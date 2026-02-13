Стали известны подробности гибели предпринимателя Рашада Алиева

Выявлены некоторые подробности происшествия, связанного с гибелью 64-летнего Рашада Алиева от отравления угаром в его доме в поселке Нардаран в ночь на 12 февраля.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, причиной трагедии стал комби-котел, установленный в подвале дачного дома.

Из-за неисправности в части аппарата, отвечающей за отвод продуктов сгорания, угарный газ начал скапливаться в подвале. Впоследствии газ распространился на верхние этажи, что привело к отравлению находившихся в доме Рашада Алиева и его супруги Диляры Алиевой. Р. Алиев скончался на месте, его супруга была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что Рашад Алиев ранее занимал высокие должности. В последние годы он руководил рядом крупных компаний в частном секторе. В 90-е годы он был заместителем директора Государственного главного казначейства, начальником Департамента ценных бумаг и банковских связей, помощником первого заместителя премьер-министра и занимал другие ответственные посты. Позже он занялся бизнесом. С ноября 2025 года работал директором компании IZIA Development.

Отец Рашада Алиева, Фирудин Алиев, также был известной личностью: он являлся секретарем Центрального комитета Компартии Азербайджана и членом бюро (1983), депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-10-го созывов. Мать, Роза Алиева, - доцент Академии государственного управления.

Кроме того, Рашад Алиев приходился племянником известному офицеру полиции, бывшему вице-президенту АФФА Фатулле Гусейнову, прозванному «Черным полковником».