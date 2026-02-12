 Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране

First News Media17:49 - Сегодня
Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране

Вчера в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку в своем доме от отравления угарным газом скончался 64-летний Рашад Алиев.

Согласно информации, полученной Qafqazinfo, в последние годы Р.Алиев руководил рядом крупных компаний в частном секторе.

В 90-е годы он занимал такие ответственные посты, как замдиректор Госказначейства (ныне - Агентство государственного казначейства при Министерстве финансов), начальник Департамента ценных бумаг и банковских связей в Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана (Комитет был упразднен в 2016 году), а также являлся помощником первого вице-премьера.

Позже он перешел в бизнес-сферу, где работал генеральным директором Toyota Bakı Mərkəzi, директором İSR Avto, главным менеджером İmprotex Motors, а также руководил рядом предприятий в составе Сумгайытского технопарка. С ноября 2025 года Р.Алиев занимал должность директора компании IZIA Development.

Отец Рашада Алиева - Фирудин Алиев - также был известной личностью. Он являлся секретарем и членом бюро ЦК Компартии Азербайджана (1983), депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР IX–X созывов. Ф.Алиев, кавалер ордена «Трудового Красного Знамени» СССР, скончался в 1983 году и был похоронен в Первой Аллее почетного захоронения.

Вместе с Рашадом Алиевым в дачном доме трагедия настигла и его супругу - Диляру Алиеву (1968 г.р.). Р.Алиев скончался на месте происшествия, Д.Алиева была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Также стоит упомянуть, что Рашад Алиев был племянником (сыном сестры) известного офицера полиции, бывшего вице-президента АФФА Фатуллы Гусейнова, известного по прозвищу «Черный полковник».

Поделиться:
1591

Актуально

Xроника

Президент наградил сотрудников налоговой службы

Общество

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по ...

Общество

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Политика

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

Последние новости

Азербайджан принял участие в первом заседании стратегического планирования по подготовке к COP31 - ФОТО

Сегодня, 20:06

Эрдоган принял президента Сербии

Сегодня, 19:59

Пожар на объекте в Сумгайыте ликвидирован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:53

Заместитель госсекретаря США о Баку: Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют

Сегодня, 19:45

Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 19:20

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Сегодня, 19:00

В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался - ФОТО

Сегодня, 18:45

Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки круглого ковра ручной работы, изготовленного для Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 18:30

ВСУ подтвердили удар по заводу «Лукойла» в российском городе

Сегодня, 18:15

Потенциал делового и люксового туризма Азербайджана представлен в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 18:05

​​​​​​​AISEL сняла клип в лондонском метро – ВИДЕО

Сегодня, 17:57

Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

Сегодня, 17:55

Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране

Сегодня, 17:49

Обыски в Еврокомиссии: расследуется сделка с недвижимостью на €900 млн

Сегодня, 17:47

В доме Ягланда прошли обыски по связанному с Эпштейном делу

Сегодня, 17:36

Алла Байрамова избрана председателем международного комитета

Сегодня, 17:33

Минобороны обратилось к родственникам новобранцев

Сегодня, 17:31

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Сегодня, 17:26

Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков ж/д Армении

Сегодня, 17:22
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36