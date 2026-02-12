Известный управленец погиб от угарного газа в Нардаране

Вчера в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку в своем доме от отравления угарным газом скончался 64-летний Рашад Алиев.

Согласно информации, полученной Qafqazinfo, в последние годы Р.Алиев руководил рядом крупных компаний в частном секторе.

В 90-е годы он занимал такие ответственные посты, как замдиректор Госказначейства (ныне - Агентство государственного казначейства при Министерстве финансов), начальник Департамента ценных бумаг и банковских связей в Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана (Комитет был упразднен в 2016 году), а также являлся помощником первого вице-премьера.

Позже он перешел в бизнес-сферу, где работал генеральным директором Toyota Bakı Mərkəzi, директором İSR Avto, главным менеджером İmprotex Motors, а также руководил рядом предприятий в составе Сумгайытского технопарка. С ноября 2025 года Р.Алиев занимал должность директора компании IZIA Development.

Отец Рашада Алиева - Фирудин Алиев - также был известной личностью. Он являлся секретарем и членом бюро ЦК Компартии Азербайджана (1983), депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР IX–X созывов. Ф.Алиев, кавалер ордена «Трудового Красного Знамени» СССР, скончался в 1983 году и был похоронен в Первой Аллее почетного захоронения.

Вместе с Рашадом Алиевым в дачном доме трагедия настигла и его супругу - Диляру Алиеву (1968 г.р.). Р.Алиев скончался на месте происшествия, Д.Алиева была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Также стоит упомянуть, что Рашад Алиев был племянником (сыном сестры) известного офицера полиции, бывшего вице-президента АФФА Фатуллы Гусейнова, известного по прозвищу «Черный полковник».